Сторонники Алмазбека Атамбаева недовольны переносом суда. Они вышли на митинг

В Бишкеке около здания Верховного суда проходит митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Участники акции протеста возмущены тем, что процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева постоянно откладывается.

«Пусть представители суда выйдут к нам и объяснят, почему заседания откладываются», — сказала Рита Борбукеева.

Отметим, сегодня в Верховном суде должно было состояться очередное рассмотрение уголовного дела. Однако заседание отменили в связи с болезнью одного из судей.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Фото 24.kg. Сторонники Алмазбека Атамбаева

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.