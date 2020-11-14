Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет

Предстоящий зимний туристический сезон в Кыргызстане обещает быть даже не плохим, а полностью провальным. Таким мнением с 24.kg поделился эксперт и лидер форума Tourist.kg Давран Осмонкулов. По его словам, турбизнес в отличие от чиновников не питает пустых надежд.

Несколько дней назад, напомним, на центральной площади Бишкека департамент туризма провел акцию под названием «Кыргызстан — стабильная страна», надеясь тем самым привлечь в республику туристов. Осмонкулов рассказал, почему у туроператоров эта акция не вызвала ничего, кроме очередного огорчения.

Фото из Facebook. Давран Осмонкулов

— Давран Каныбекович, вы достаточно критично отнеслись к акции департамента на площади Ала-Тоо. Считаете ее бессмысленной?

— Это абсолютно пустая трата времени и денег. Впрочем, ожидать чего-то другого от чиновников, курирующих у нас сферу туризма, не приходится. Последние годы они только этим и занимаются — проведением бессмысленных акций и флешмобов. Хорошо, снимут они очередной ролик, закинут его в соцсети. И что это изменит? К нам сразу же ринутся туристы? Конечно же, нет.

У нас любят громкие названия и акции. «Кыргызстан — страна Санта-Клауса», «Кыргызстан — страна туризма» и прочее. Пустые слова, за которыми нет ничего.

— В каком состоянии сейчас находится туристическая отрасль?

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— В удручающем. Бизнес очень сильно пострадал от последствий пандемии коронавируса. А это больше 100 тысяч субъектов предпринимательства. С начала середины весны, когда были введены первые ограничения, пошел шквал отказов от ранее забронированных туров и путевок. В летний сезон еще оставались какие-то надежды на внутренних туристов, но и он оказался провальным. Больше половины представителей турбизнеса страны были вынуждены законсервировать свои компании либо вовсе их закрыть. Многим не хватало денег даже на выплату зарплат коллективам. Некоторые продавали имущество, чтобы хоть как-то сохранить компании.

С начала года бюджет недополучил около $400 миллионов из нашей сферы, и это о многом говорит. Давран Осмонкулов

— Правительство не раз заявляло о поддержке туристической сферы...

— Действительно, еще с весны звучали обещания о льготном кредитовании туристических компаний, о налоговых каникулах. Так как это делается в трудное время во всех цивилизованных странах. По факту ничего этого мы не получили. Все осталось на бумаге на уровне предложений. В правительстве по сей день рассматривают программу развития и поддержки туризма. Хотя говорить уже нужно не о развитии, а о сохранении того, что осталось. Бюрократией и бумажной волокитой туроператорам не помочь.

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— По правде говоря, те, кто зарабатывает на туризме, никакой помощи уже и не ждут. Люди давно поняли, что рассчитывать могут лишь на себя. Даже если завтра департамент туризма распустят — мы это никак на себе не ощутим. Если говорить о развитии внутреннего туризма, то хочется задаться вопросом — вы где-нибудь видели у нас в ущельях указатели и информационные стенды? Хотя бы эту мелочь госорганы могли сделать? О каком развитии можно говорить, если до сих пор не продумана логистика связки север — юг. Быть может, стоит наконец-то пересмотреть ценовую политику авиабилетов и разработать внутренние туристические рейсы, чтобы жители южных областей получили возможность зимой и летом за действительно приемлемые деньги прилетать для отдыха на север Кыргызстана и наоборот. Но вместо этого у нас говорят о необходимости лицензирования туристического бизнеса. Как будто существующего контроля со стороны государства нам мало.

Туризм может развиваться при наличии трех составляющих — чистоты, порядка и безопасности. А с этим у нас в стране большие проблемы.

— По вашим прогнозам зимний туристический сезон будет не лучше летнего...

— Именно так. Основной поток туристов зимой прибывает в Кыргызстан из ближнего зарубежья. В основном это юг Казахстана и Сибирь. Но мы не знаем, поедет ли кто-то к нам этой зимой, будут ли открыты границы. Поэтому сегодня предприниматели не вкладываются в ремонт и развитие своей индустрии, они не рассчитывают на зимний сезон и не рассматривают его как возможность заработка. Многие заняли позицию выжидания. Сохраняют силы, чтобы перезимовать и надеются, что к весне ситуация изменится. Поможет ли внутренний туристический поток? Боюсь, что с учетом того, как прошло лето, сильно рассчитывать на это не приходится.