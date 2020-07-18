Внутренний туризм, или За что гидам Кыргызстана стыдно перед путешественниками

Пандемия коронавируса привела к масштабному кризису в сфере туризма. О том, как справляются с ним в Кыргызстане, о профессии гида, красивейших местах и проблемах экологии 24.kg рассказал эксперт, тренер, один из учредителей Ассоциации гидов КР Андрей Кислицын.

Из спортсмена в гиды

Начал свою баскетбольную карьеру в 29-й гимназии в 2000-м. Был игроком молодежной сборной Турции с 2004 по 2010 год. В ее составе участвовал в юношеских Олимпийских играх и чемпионате мира. Играл в молодежке одной из лучших команд Европы Efes Pilsen. Затем еще в нескольких клубах.

В 2011-м получил серьезную травму. После нескольких операций заниматься профессиональным спортом запретили врачи.

«В 2012 году в отеле Анталии я работал переводчиком и руководил спортивными развлечениями. Потом обучился на гида и полностью посвятил себя туризму. Успел поиграть за сборную команду Кыргызстана, в составе «Тулпар-СКИФ» стать несколько раз чемпионом страны, защищал честь КР на международных соревнованиях. Но все это было в свободное от работы время», — рассказывает Андрей Кислицын.

Профессия мечты?

Профессия гида подразумевает постоянное саморазвитие. Миллионы вопросов туристов заставляют изучать больше и не останавливаться на достигнутом.

Читайте по теме С правом на ошибку. Как абитуриенту выбрать вуз

Беспрестанное движение и перемещения по различным удивительным уголкам нашей республики, знакомства, встречи с интересными взглядами и иным мировоззрением — вот что Андрея больше всего привлекает в его профессии.

«Самое сложное, наверное, — это работа с людьми. К сожалению, не всегда они воспитаны и доброжелательны, будь это иностранные гости или местные. В обязанности гида входят и урегулирование конфликтов, и риск-менеджмент», — говорит глава Ассоциации гидов.

Ненормированный график работы, ежедневные перепады высоты и температуры, вы можете проснуться, где тепло и комфортно, а уже вечером оказаться в суровых условиях на 3 тысячи метров выше. Андрей Кислицын

Топ-5 мест Кыргызстана от Андрея Кислицына

1 Озеро Кел-Суу Озеро Кел-Суу

Фото из архива Андрея Кислицына. Озеро Кел-Суу

Удивительное место, завораживающее своей красотой. Ледниковое озеро среди возвышающихся карстовых скал, обладающее уникальной способностью «исчезать» раз в несколько лет.

2 Озеро Ала-Кол Озеро Ала-Кол

Фото из архива Андрея Кислицына. Озеро Ала-Кол

Часть самого популярного трека страны. Девяносто процентов иностранных туристов, посетивших или планирующих поездку в КР, слышали об этом походе, который начинается из ущелья Джети-Огуз и заканчивается ущельем Алтын-Арашан.

3 Ущелье Алтын-Арашан Ущелье Алтын-Арашан

Фото из архива Андрея Кислицына. Ущелье Алтын-Арашан

Влюбляющая в себя природа, многовековые ели и цепь лечебных горячих источников вдоль горной реки Арашан.

4 Сары-Челекский государственный биосферный заповедник Сары-Челекский государственный биосферный заповедник

Фото из архива Андрея Кислицына. Сары-Челекский государственный биосферный заповедник

Территория заповедника отличается своим природным богатством и разнообразием от остальной части Кыргызстана. Сары-Челек — это не только красивое озеро, окутанное легендами, но и реликтовые ореховые леса с богатой фауной.

5 Озеро Сон-Куль Озеро Сон-Куль

Фото из архива Андрея Кислицына. Озеро Сон-Куль

Высокогорное пастбище манит туристов со всего мира своей кочевой культурой, пленяющими закатами и яркими звездами. Озеро, окруженное горными хребтами и живописными перевалами.

«Все эти места можно и даже нужно посещать с детьми с шести-семи лет. Я очень часто встречаю иностранных гостей со своими детьми на этих маршрутах. Наши дети сильно засиделись дома за компьютерами и смартфонами», — подчеркивает Андрей Кислицын.

Туризм во время пандемии

Закрытие границ отразилось на мировом туризме. И Кыргызстан не стал исключением.

Некоторые фирмы приостановили свою деятельность, многие обанкротились, закрылись, перешли в другую сферу, но большинство сконцентрировались на внутреннем рынке.

Туризм — это самое некоррумпированное направление, где финансы идут от туристов напрямую местному населению. Даже в самые отдаленные уголки нашей страны.

«К сожалению, государство обращает мало внимания на эту отрасль, а сейчас у нашего правительства много других забот. Власти других государств уже разработали антикризисные меры для этой самой пострадавшей сферы экономики. Надеюсь, в скором будущем и в нашей республике будут приняты подобные меры», — говорит Андрей.

Время развивать местный туризм

Сейчас огромное количество фирм, гидов, транспортных компаний, которые предлагают различные турпакеты по Кыргызстану по доступным ценам.

«Преимущества отдыха, организованного турфирмой, очевидны: целая команда профессионалов работает над тем, чтобы вы ни в чем не нуждались и провели свой отдых без забот. Логистика, ночевки в лучших локациях, адаптированное меню под любые запросы, экскурсии, все выстроено, отработано», — поясняет гид.

Возможный минус — не всегда то, что интересно большинству, может быть интересно и вам. Поэтому при выборе поездки нужно учитывать свое расписание, физическую подготовку, нагрузку.

Сейчас, когда границы закрыты, самое время узнать свою родину.

Путешествовать по Кыргызстану — это совсем не дорого. У нас очень много тех, кто уже много раз побывал за границей, потратил там тысячи долларов на экскурсии, но ни разу не путешествовал по нашей стране. Андрей Кислицын

Из-за труднодоступности и отдаленности некоторых объектов невозможно осуществить тур за копейки. Но путешествие подразумевает отдых и наслаждение от увиденного, услышанного, от вкусной еды. Многие же наши граждане сейчас пытаются сэкономить и выбрать поездку подешевле зачастую в ущерб положительным эмоциям.

Соблюдайте чистоту!

Проезжая по высокогорным перевалам, по уникальным и красивейшим местам КР, мы наталкиваемся на горы мусора, бутылки, пакеты. Некоторые недобросовестные граждане выбрасывают все это из окон своих автомобилей, оставляют после пикников.

Часто бывает стыдно перед туристами, которые ценят нашу природу больше, чем кыргызстанцы. Андрей Кислицын

Бороться с этим просто необходимо! И нам следовало бы перенять опыт других государств.

«Войну с мусором желательно начинать на стадии воспитания наших детей, нужно ввести предмет «Защита экологии» либо этот раздел — в уроки этики. Необходимо увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах и назначать административное наказание в виде уборки», — считает глава Ассоциации гидов.

Со стороны государства было бы хорошо установить урны на туробъектах.

Всей большой «туристической семьей» мы очень часто проводим экологические акции по сбору мусора. Призываем всех желающих присоединиться.