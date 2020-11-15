Неделя-24. Выборы по новым правилам, и зачем Садыр Жапаров собирал СМИ

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров дал первую большую пресс-конференцию. У нее было несколько особенностей. Первая — прошла она по традиции не в госрезиденции, а в зале для ток-шоу ОТРК. Вторая — говорил он только на кыргызском, даже отвечая на вопросы на русском, перевода не было. В зале присутствовали и международные СМИ.

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Третья — практически никакой конкретики. Например, изменения Конституции, которые хочет провести Садыр Жапаров, он объяснил желанием народа. Никаких доказательств хотя бы в виде социологического опроса он не представил. То же и с выплатой государственного долга, который подбирается к $5 миллиардам, — мол, найдем деньги на выплату. Откуда? Вопрос остался без ответа. И так по многим проблемам, которых в республике вагон и маленькая тележка. В общем, лично у меня пресс-конференция оставила тягостное впечатление.

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О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

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