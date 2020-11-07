В Баткене для пограничников начали строить новый дом. Об этом сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, на базе баткенского пограничного отряда заложили капсулу в фундамент жилого дома для военнослужащих отряда.

В августе этого года представители стройкомпании и командир Баткенского пограничного отряда подписали меморандум о строительстве восьмиквартирного жилого дома для военнослужащих.

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Жаныбек Жалалов поблагодарил руководство компании за оказываемую помощь в улучшении инфраструктуры пограничного ведомства и Баткенской области, где необходимо строительство подобных объектов для развития региона и обеспечения стабильности приграничных территорий.

Начальник главного штаба ГПС полковник Аюдикарим Алимбаев подчеркнул, что безопасность границ государства является одним из основных факторов экономического развития государства и частного бизнеса в том числе.

Все расходы, связанные со строительством жилого дома, берет на себя частная строительная компания.