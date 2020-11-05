Криминального авторитета Камчи Кольбаева перевели в ИК-47

Лидера ОПГ Камчыбека Асанбека перевели в исправительную колонию № 47. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

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Криминального авторитета перевели в другое учреждение в связи с состоянием здоровья.

«В настоящее время ГКНБ продолжает расследование досудебного производства по факту создания преступной организации или участия в ней. В связи с чем ГКНБ призывает граждан не распространять слухи о якобы скором освобождении Камчи Асанбека», — сообщили в ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.