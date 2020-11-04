Беспорядки в Кыргызстане. Как революционеры власть захватывали

В Кыргызстане начавшиеся в ночь с 5 на 6 октября беспорядки завершились сменой власти. Протестующие подожгли «Белый дом», президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был сложить с себя полномочия.

Исполнять обязанности главы государства стал освобожденный из мест заключения бывший депутат парламента Садыр Жапаров, избранный премьер-министром. Еще до того, как официальная власть была установлена, люди, называвшие себя его сторонниками, пытались самовольно захватить должности в разных госучреждениях. Кто-то хотел стать генпрокурором, кто-то министром, а кто-то — мэром столицы.

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С кого все началось

Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку 6 октября. Однако официально его уволили только 9 октября. Остальные члены кабмина продолжили исполнять свои обязанности. Депутаты экстренно собрались в отеле «Достук» и избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Из-за отсутствия кворума утвердили его главой кабмина только 13 октября.

Генпрокуратура без прокурора

Захваты госучреждений начались сразу после беспорядков. Генпрокурор Откурбек Джамшитов отсутствовал на рабочем месте. Здание главного надзорного органа защищали сами сотрудники прокуратуры.

6 октября Генпрокуратура сменила двух руководителей — сначала главой себя провозгласил экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов, а через некоторое время — член партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев.

Эту должность Жапыкеев занимал три дня. За столь короткое время два и. о. генпрокурора поспешили сделать громкие заявления. Алмамбет Шыкмаматов говорил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, а Сыймык Жапыкеев — о деле в отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова. Последний факт, как выяснилось, не зарегистрирован в ЕРПП.

Что еще пытались захватить

Беспорядки в Бишкеке продолжались больше недели. 7 октября неизвестные пытались захватить офис компании «Кумтор». Они взломали дверь и проникли внутрь. Через некоторое время захватчики ушли, пообещав вернуться.

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В этот же день группа неизвестных пыталась занять кресло директора компании «Кыргыз темир жолу».

Толпа сломала турникет и ворвалась в кабинет главы госпредприятия. После переговоров захватчики все же освободили помещение.

Какие только должности не хотели себе присвоить «революционеры». Кресло министра здравоохранения отстояли медики. Бывший руководитель столичной Станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков занял кабинет министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, хотя тот свои полномочия на тот момент не сложил. Позже Касымбеков все-таки освободил незаконно захваченную должность.

Не обошлось без захватов и в МВД. Бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова назначили комендантом столицы, а затем и главой всех милиционеров.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев 6 октября отсутствовал на рабочем месте, а позже и вовсе подал в отставку.

Многострадальная мэрия

Пожалуй, больше всего за это время пострадала мэрия Бишкека. Кресло главы столичного муниципалитета манило чуть ли не каждого второго. Стать мэром хотели даже те, кто вовсе не имел понятия о том, как устроены городские службы и в чем город сейчас нуждается.

6 октября Азиз Суракматов подал в отставку, но через два дня решил вернуться, заявив, что работал дистанционно. Спустя две недели в мэрии опять бардак — градоначальник ушел, оставив вместо себя Наримана Тюлеева.

Против последнего несколько дней митинговали — мол, сам был судим за коррупционные преступления. За кресло мэра в буквальном смысле разразилась битва — исполнять обязанности главы столичного муниципалитета хотел профессиональный митингующий Торохан Жунусбеков. Он искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

Еще один активист Асхат Осмонов, вообще, заявил, что Садыр Жапаров обещал ему, что называется, подарить кресло мэра в благодарность за то, что тот «топил» за него на всех митингах.

27 октября стало известно, что исполнять обязанности градоначальника будет Балбак Тулобаев. Он уже руководил аппаратом мэрии, а после был полпредом Иссык-Кульской области.

Как генерала в отставку отправили

6 октября главой ГКНБ объявил себя генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев. Прежний глава спецслужб Орозбек Опумбаев трусливо сбежал, оставив личный состав один на один с обозленными протестантами.

Через несколько дней чекисты выпроводили Суваналиева из здания, сказав, что ГКНБ остается вне политики.

В итоге кресло главы ГКНБ занял Камчыбек Ташиев.

Кадровый бардак

Верховный суд оправдал Камчыбека Ташиева, депутата Таланта Мамытова и Садыра Жапарова, обвиненных в 2017 году в попытке насильственного захвата власти. За три недели правления Садыра Жапарова сменились почти весь кабинет министров, три вице-премьер-министра, часть аппарата президента, но кадровая чехарда продолжается.

Тех ли людей назначил на должность исполняющий обязанности президента, безусловно, будет ясно со временем. Но уже сейчас становится понятно, что с такими чиновниками страна к процветанию придет не скоро.