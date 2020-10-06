И. о. генпрокурора о решении возбудить уголовное дело на Райымбека Матраимова

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg о первых шагах, которые он намерен предпринять на новом посту.

По его словам, в ближайшие часы совместно с Советом безопасности и новым главой ГКНБ — и. о. руководителя ведомства Омурбеком Суваналиевым и МВД будет обсуждаться план по координации действий для стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Мы не должны допустить массовых беспорядков, мародерства и ухудшения обстановки. Как можно скорее мы должны войти в правовое русло и действовать слаженно», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Как глава надзорного органа он намерен возбудить ряд уголовных дел.

«Будет возбуждено уголовное дело по факту массовой фальсификации выборов депутатов Жогорку Кенеша», — сказал и. о. генерального прокурора.

Алмамбет Шыкмаматов также отметил, что уголовное дело будет возбуждено на Райымбека Матраимова. Однако он не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса будет предъявлено обвинение представителю одиозного клана.