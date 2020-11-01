Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования

Фото Зайырбека Суйунбек уулу

Кыргызстанец Зайырбек Суйунбек уулу год назад переехал на Мадагаскар и устроился там в среднюю школу учителем английского языка. Мужчина признается, что в 29 лет сам выбрал именно эту страну. По его словам, африканцы, несмотря на бедность и сложности в образовательной системе, стремятся получать знания.

О жизни в экзотической стране единственного кыргызского учителя Зайырбек Суйунбек уулу рассказал 24.kg.

— Зайырбек, как вы оказались на Мадагаскаре?

— Я родом из Жумгальского района. В Кыргызстане работал учителем в школах «Сапат». Давно хотел пожить за границей, получить знания, так как считаю, что человек должен постоянно развиваться и стремиться получить новый опыт.

Реализовать эти планы мне помогло наше учебное заведение, которое часто практикует обмен опытом среди учителей. Когда поступило предложение поехать на Мадагаскар, сразу согласился. Для меня это был хороший шанс для новых открытий, что немаловажно для педагога.

— С какими трудностями вы столкнулись в первые дни? К чему не можете никак привыкнуть?

— Вначале мы не могли привыкнуть к их валюте. Один сом равен 49 малагасийским ариари.

У них очень узкие тротуары, мало парков и скверов, где можно было бы погулять.

В Кыргызстане привыкли свободно гулять, а тут будто наши движения все время ограничивают.

Если не учитывать тоску по родине, то привыкли быстро. Климат здесь приятный: не жарко и не холодно. Моя семья в восторге от экзотических фруктов, которых мы до этого не видели. Тем более они растут тут круглый год.

Фото Зайырбека Суйунбек уулу

Местное население очень простое, терпеливое и очень уважительно относится к иностранцам.

— На Мадагаскаре вы работаете в частной школе. Как оцениваете систему образования страны, уровень грамотности и отношение местного населения к обучению?

— Государственные школы находятся в плачевном состоянии и их очень мало. Правительство плохо финансируют их. Люди вынуждены платить за обучение. Бесплатные школы существуют за счет международных организаций или при церквях.

В некоторых селах вовсе нет школ, ученики вынуждены преодолевать километры пути каждый день, таская свои портфели до ближайшего учебного заведения.

Увидев такое, понимаешь, что хоть мы и критикуем власти, но у нас в Кыргызстане все-таки есть бесплатное качественное образование.

— Уровень жизни населения позволяет местным жителям обучаться в частных школах?

— Живут очень бедно. В селах основной доход идет от земледелия. В регионы до сих пор не проведено электричество. Только городское население обеспечено светом.

Уровень жизни очень низкий, и здесь все дорого: газ, свет, вода, интернет, медицина. Но несмотря на это, население стремится получить знания. Есть родители, которые отдают весь свой заработок, чтобы дети получали образование.

Частных школ много, и обучение стоит недешево. Дети богатых посещают англоязычные и французские школы.

Отмечу, как и у нас, очень ценят и доверяют иностранным учителям.

— На каком языке в основном разговаривают?

— Раньше Мадагаскар был колонией Франции, поэтому основной язык французский и свой родной — малагайский. Но по сравнению с кыргызстанцами многие хорошо владеют английским.

— Сколько еще намерены работать на острове?

— Буду работать здесь, пока мои дети не пойдут в школу. После хочу уехать в другую страну, если будет возможность ознакомиться с образовательной системой и других стран.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планирую получить другую профессию. Хочу параллельно освоить что-то новое для себя.

— Чего вам не хватает за границей?

— На Мадагаскаре очень не хватает кыргызов для общения. Скучаем по родным, по семейным сборам. В этом году не смогли поехать в Кыргызстан из-за пандемии.

— Как обстоит ситуация с коронавирусом на острове?

— Пик распространения вируса пришелся на август. Умерли около одной тысячи человек. Но сейчас карантинные меры сняты.