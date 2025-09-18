11:40
Общество

В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 19 сентября откроется первая международная конференция «Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО: Общее наследие, объединяющее мир». В рамках форума состоится презентация книги «Кыргызы».

Автор издания — председатель Национального союза писателей КР Каныбек Иманалиев. Книга уже переведена на десять языков, включая французский, русский, английский, немецкий, арабский, китайский, корейский, турецкий, азербайджанский и фарси.

В «Кыргызы» собраны сведения о традициях и духовной культуре, фольклоре, генеалогии, выдающихся личностях, создателях кыргызского каганата, а также о национально-духовных ценностях и прикладном искусстве. Отдельный раздел посвящен уникальной природе Кыргызстана — его ландшафтам, флоре и фауне.

Международная конференция организована Постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО совместно с ТЮРКСОЙ и Фондом тюркской культуры и наследия. Презентация книги станет ключевой частью программы, призванной привлечь внимание мирового сообщества к богатому историческому и культурному наследию Кыргызстана.
