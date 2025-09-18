В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 19 сентября откроется первая международная конференция «Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО: Общее наследие, объединяющее мир». В рамках форума состоится презентация книги «Кыргызы».
Автор издания — председатель Национального союза писателей КР Каныбек Иманалиев. Книга уже переведена на десять языков, включая французский, русский, английский, немецкий, арабский, китайский, корейский, турецкий, азербайджанский и фарси.
Международная конференция организована Постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО совместно с ТЮРКСОЙ и Фондом тюркской культуры и наследия. Презентация книги станет ключевой частью программы, призванной привлечь внимание мирового сообщества к богатому историческому и культурному наследию Кыргызстана.