Турецкий историк Ильбер Ортайлы предложил заселить юго-восточные земли Турции в районе бассейна Тигра и Евфрата мигрантами из Центральной Азии, назвав уйгуров и кыргызов «трудолюбивыми земледельцами» и «специалистами по животноводству».

Его идея, опубликованная турецкими СМИ в августе, вызвала критику.

Фото из интернета. Историк Ильбер Ортайлы

«Трудолюбивые фермеры плодородного уйгурского региона, измученного ядерными испытаниями Китая, должны быть в кратчайшие сроки доставлены в Турцию. Кыргызы, специализирующиеся на животноводстве, также должны работать на этих землях», — приводит слова Ортайлы редакция турецкого Halk TV. Они были сказаны в контексте предлагаемых мер на случай вовлечения Турции в конфликты за водные ресурсы.

Депутат Мерал Даныш Бешташ назвала предложение расистским, указав на игнорирование внутренних социальных проблем Турции. По данным ООН, в Турции уже проживает 3,7 миллиона беженцев, в основном из Сирии, что усиливает социальную напряженность.

«Турецкое рабство, — отвечает историку газета UzMetronom. — Ортайлы, награжденный медалью Тюркской академии, активно участвует в мероприятиях ОТГ, включая форумы в Астане и Ташкенте. Однако его идея обнажает противоречия: пантюркизм декларирует «братство», но на практике Центральная Азия воспринимается как источник дешевой рабочей силы для решения проблем Турции... Инициативы Турции вызывают настороженность».