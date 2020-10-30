Электронные петиции нужно узаконить до начала обсуждения поправок в Конституцию

Гражданские активисты, выступающие за электронную демократию, предлагают придать онлайн-петиции законный статус. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По словам Расула Тулеева, петиция станет петицией, когда она соберет 10 тысяч подписей в республиканском масштабе.

Кроме того, гражданские активисты отметили, что в преддверии конституционной реформы вопрос утверждения электронной петиции как формы, обязательной для рассмотрения властями, следует ускорить. По их мнению, кыргызстанцы должны иметь возможность вносить свои предложения по редактированию Основного закона.

Они также отметили, что петиция должна подаваться как на государственном, так и на официальном языках. Особенно это важно для людей слабослышащих, поскольку они кыргызским не владеют в полном объеме.