Общество

«Не допустим сноса кладбища в Новопавловке». В петиции уже тысяча подписей

«Остановить снос кладбища в Новопавловке» — такую петицию в интернете подписала уже тысяча человек.

«У меня и моих знакомых в селе Новопавловка находится по 15-20 могил родственников, что делает этот вопрос личным для многих из нас. Мы, жители села Новопавловка, просим вас, генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, обратить внимание на сложившуюся на сегодня крайне серьезную ситуацию», — обращается к главе ГКНБ автор петиции.

Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке

В обращении отмечается, что снос христианско-мусульманского кладбища, расположенного на территории МТУ «Новопавловка», вызывает волнение и протест среди населения. Кладбище стало последним пристанищем родителей, бабушек и дедушек многих граждан.

Автор считает, что безопасность и сохранение культурного наследия должны быть приоритетами.

«Наша инициатива направлена на сохранение этого важного историко-культурного объекта и предотвращение социальных конфликтов. Мы предлагаем обсудить возможные альтернативы развития района, которые не затронут кладбище. Возможно, стоит искать другие пути, чтобы избежать подобных действий по отношению к этому месту», — пишет он.

Напомним, в районе села ведется строительство дороги, которая может пройти через кладбище, последнее захоронение в котором датируется 2024 годом. По проекту она должна разгрузить дорогу на новый Ошский рынок, Западный автовокзал и в аэропорт «Манас».

Ранее сообщалось, что жители Новопавловки получили рассылку от муниципального территориального управления № 106 относительно ситуации со строительством дороги по улице Профсоюзной. В МТУ отметили, что сейчас все еще рассматриваются два варианта прокладки дороги — через территорию кладбища либо в обход него, но окончательное решение еще не принято. 
