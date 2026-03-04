15:33
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

ГАФКС объяснило причины ограничений на стадионе Долона Омурзакова

Фото из интернета

Государственное агентство физической культуры и спорта прокомментировало возмущение жителей, связанное с ограничением доступа на стадион имени Долона Омурзакова.

В агентстве подчеркнули, что ограничения временные и связаны исключительно с соблюдением технологических требований при устройстве беговых дорожек.

На девяти дорожках уложен первый слой специализированного покрытия, который должен пройти обязательный технологический период выдержки сроком не менее одного года.

Это необходимо для прочности основания и долговечности покрытия.

Второй, финишный слой покрытия может укладываться только при устойчивых теплых погодных условиях.

Отмечается, что преждевременное использование покрытия или нарушение технологии может привести к деформации и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Основные ремонтно-реконструкционные работы на стадионе были завершены в 2024 году, и объект официально введен в эксплуатацию. Сейчас остается завершить работы по беговым дорожкам в строгом соответствии с установленными стандартами.

Читайте по теме
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция

По данным агентства, после окончания технологического цикла и укладки второго слоя стадион будет функционировать в полном режиме для занятий спортом и массовых мероприятий. Ведомство просит жителей с пониманием отнестись к необходимости соблюдения технологий для обеспечения качественного и долговечного результата.

Напомним, ранее бишкекчане недоумевали, по какой причине ограничен доступ к спортивному объекту, и даже инициировали подписание петиции в социальных сетях. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364521/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция
В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений
В Ороке установили 500-метровый запрет на строительство вокруг стадиона
«Не допустим сноса кладбища в Новопавловке». В петиции уже тысяча подписей
В Оше освобождают участок у центрального стадиона, возвращенный городу
Часть территории центрального стадиона города Ош вернули государству
В городе Ош официально открыли обновленный центральный стадион
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция
Муниципальные стадионы по всей стране освободили от уплаты НДС
Учли мнение горожан. Новый стадион в столице решили назвать «Бишкек Арена»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт