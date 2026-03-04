ГАФКС объяснило причины ограничений на стадионе Долона Омурзакова

Государственное агентство физической культуры и спорта прокомментировало возмущение жителей, связанное с ограничением доступа на стадион имени Долона Омурзакова.

В агентстве подчеркнули, что ограничения временные и связаны исключительно с соблюдением технологических требований при устройстве беговых дорожек.

На девяти дорожках уложен первый слой специализированного покрытия, который должен пройти обязательный технологический период выдержки сроком не менее одного года.

Это необходимо для прочности основания и долговечности покрытия.

Второй, финишный слой покрытия может укладываться только при устойчивых теплых погодных условиях.

Отмечается, что преждевременное использование покрытия или нарушение технологии может привести к деформации и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Основные ремонтно-реконструкционные работы на стадионе были завершены в 2024 году, и объект официально введен в эксплуатацию. Сейчас остается завершить работы по беговым дорожкам в строгом соответствии с установленными стандартами.

По данным агентства, после окончания технологического цикла и укладки второго слоя стадион будет функционировать в полном режиме для занятий спортом и массовых мероприятий. Ведомство просит жителей с пониманием отнестись к необходимости соблюдения технологий для обеспечения качественного и долговечного результата.

Напомним, ранее бишкекчане недоумевали, по какой причине ограничен доступ к спортивному объекту, и даже инициировали подписание петиции в социальных сетях.