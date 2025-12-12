20:06
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция

Родители учащихся школы-интерната для слабовидящих и слепых детей, находящегося по адресу: Бишкек, улица Кулатова, 37, выступают против переноса учебного заведения в Чон-Арык или Таш-Добо. Они создали петицию на сайте change.org.

«Это решение вызывает у нас глубокое недоумение и вызывает серьезные опасения за будущее наших детей. Перенос школы в столь отдаленный район существенно усложнит доступ детям к образовательному учреждению. Наши дети уже привыкли к нынешнему месту, к учителям и учебной программе. Необходимость добираться на большие расстояния ежедневно станет для них дополнительным вызовом, увеличит транспортные расходы и создаст риск опозданий и пропусков занятий», — отмечают авторы петиции.

Спецшколу для незрячих детей перенесут в Чон-Арык? Ответ Минпросвещения

Кроме того, по их словам, это станет серьезным ударом по семьям, в которых родители сами незрячие. Они не могут позволить себе ежедневные длительные поездки к новому месту обучения своих детей. Педагоги также окажутся в затруднительном положении, поскольку многим из них будет трудно организовать свою работу в новых условиях.

«Школа на Кулатова, 37 предоставляет не просто образование, но и комфортную и известную среду для наших детей. Это место, где слепые и слабовидящие дети получают нужную им поддержку и внимание. Образование таких детей требует особого подхода, а новое место не сможет в полной мере соответствовать этим необходимым условиям», — подчеркивают родители.

Они призывают кабинет министров пересмотреть это решение и оставить школу на ее нынешнем месте, а вместо этого рассмотреть возможность улучшения и расширения старого здания.

Ранее сообщалось, что для незрячих детей за городом построят новую школу по современному, международному стандарту.
