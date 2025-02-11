Бишкекчане требуют урегулировать цены на аренду жилья. Запущена петиция

Жители Бишкека выражают растущую обеспокоенность по поводу стремительного роста цен на аренду жилья. В ответ на это горожане запустили петицию, призывающую к регулированию цен и принятию срочных мер для обеспечения доступного жилья.

Авторы петиции отмечают, что стоимость аренды жилья в Бишкеке в последние годы значительно выросла, оказывая негативное влияние на широкий круг населения. По их словам, студенты, молодые специалисты, семьи с детьми и пожилые люди испытывают серьезные трудности при поиске доступного жилья в столице.

«Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет около 45 тысяч сомов, двухкомнатной — от 50 тысяч до 60 тысяч сомов, а трехкомнатной — от 50 тысяч сомов и выше. В некоторых случаях цены достигают 140 тысяч сомов и более, особенно в элитных районах города. Кроме того, арендодатели часто требуют внесения депозита в размере нескольких месяцев аренды, что создает дополнительную финансовую нагрузку на арендаторов», — говорится в петиции.

Подчеркивается, что, если текущая ситуация не изменится, это может привести к серьезным социальным последствиям. Многие граждане будут вынуждены покидать столицу в поисках более доступного жилья, что приведет к оттоку квалифицированных кадров и снижению экономической активности в городе. Кроме того, высокая стоимость аренды и большие депозиты могут способствовать росту неформального рынка аренды, где отсутствуют гарантии и защита прав арендаторов.

«Необходимы немедленные действия для стабилизации ситуации на рынке аренды жилья в Бишкеке. Регулирование цен на аренду, ограничение размеров депозитов и внедрение прозрачных механизмов контроля помогут сделать жилье более доступным для всех слоев населения», — говорится в дополнении к петиции.

Авторы поста призывают власти принять меры по установлению справедливых и обоснованных цен на аренду жилья, а также разработать программы поддержки для арендаторов и арендодателей.