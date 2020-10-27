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Общество

В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции

Сообщение ГСБЭП о вовлеченности ГНС в коррупционную схему с золотодобывающей компанией юридически безосновательно. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Государственная налоговая служба КР относительно опубликованного в ряде СМИ сообщения ГСБЭП о том, что «должностные лица ГНС вовлечены в коррупционную схему с золотодобывающей компанией», сообщает, что это утверждение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких юридических оснований. Все действия Налоговой службы, произведенные в 2018 году в отношении золотодобывающей компании ЗАО «К.Г.К.», были осуществлены строго в рамках законодательства Кыргызской Республики», — говорится в обращении ГНС.

В налоговой воздержались от публикации подробностей, сославшись на налоговую тайну. Однако уверили, что готовы предоставить следствию все необходимые материалы, подтверждающие их правоту.

Напомним, сегодня Финпол заявил о том, что сотрудники Соцфонда и ГНС при помощи коррупционной схемы скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170984/
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