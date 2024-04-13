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Экономика

Цифра дня. 34 тысячи раз скачали приложение Налоговой службы

Более 34 тысяч пользователей скачали мобильное приложение Salyk.kg с момента его запуска. Такие данные приводит Налоговая служба.

В том числе более 22 тысяч пользователей скачали приложение на устройства с операционной системой Android и более 12 тысяч — на устройства с iOS.

Напомним, в конце 2023 года Налоговая служба запустила приложение Salyk.kg, которое является мобильной версией «личного кабинета» Cabinet.salyk.kg.

Пользователи могут войти в приложение через логин и пароль, используемые в веб-версии «личного кабинета», и Единую систему идентификации (ЕСИ).

С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:

  • оплачивать налоги;
  • оформлять электронный патент и страховой полис;
  • работать с электронными товарно-транспортными накладными;
  • проверять наличие задолженности или переплаты;
  • сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;
  • направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
  • получать сведения о зарегистрированном имуществе;
  • получать извещения от Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291376/
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