Цифра дня. 34 тысячи раз скачали приложение Налоговой службы

Более 34 тысяч пользователей скачали мобильное приложение Salyk.kg с момента его запуска. Такие данные приводит Налоговая служба.
В том числе более 22 тысяч пользователей скачали приложение на устройства с операционной системой Android и более 12 тысяч — на устройства с iOS.
Напомним, в конце 2023 года Налоговая служба запустила приложение Salyk.kg, которое является мобильной версией «личного кабинета» Cabinet.salyk.kg.
Пользователи могут войти в приложение через логин и пароль, используемые в веб-версии «личного кабинета», и Единую систему идентификации (ЕСИ).
С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:
- оплачивать налоги;
- оформлять электронный патент и страховой полис;
- работать с электронными товарно-транспортными накладными;
- проверять наличие задолженности или переплаты;
- сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;
- направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
- получать сведения о зарегистрированном имуществе;
- получать извещения от Налоговой службы.