13:30
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане задержан казахстанец, пытавшийся продать 37 килограммов гашиша

В Чуйской области задержан 57-летний гражданин Казахстана, пытавшийся сбыть крупную партию гашиша. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

«Сотрудникам Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что некий гражданин планирует сбыть на территории Кыргызстана крупную партию наркотиков, для чего активно ищет покупателей. Накануне личность неизвестного была установлена и он был задержан на территории Аламединского района Чуйской области. В сумке у задержанного находились упакованные вещества темно-коричневого цвета со специфическим запахом гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составил 37 килограммов 47 граммов», — рассказали редакции.

пресс-службы СБНОН МВД КР
Фото пресс-службы СБНОН МВД КР

Задержанный взят под стражу. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170930/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Задержана группа квартирных воров, состоящая из граждан Казахстана и Кыргызстана
В Бишкеке пойман карманник. На учете МВД он числится участником ОПГ Кольбаева
23 подростка минувшей ночью доставлены в милицию в Ленинском районе Бишкека
В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области
Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана
Камчыбек Ташиев поздравил бойцов «Альфы» с 28-летием образования спецназа
ДТП на Южной магистрали в Бишкеке. Столкнулись четыре автомобиля
В Лейлеке задержаны члены ОПГ с крупной партией опия и гашиша
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Новый министр образования о&nbsp;моральной деградации общества и&nbsp;идеальной системе Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе
Бизнес
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
27 октября, вторник
13:27
Это ложь. В ГКНБ отреагировали на заявление Кенешбека Дуйшебаева Это ложь. В ГКНБ отреагировали на заявление Кенешбека Д...
13:26
Может ли Садыр Жапаров сложить полномочия и участвовать в выборах? Ответ юристов
13:18
В Кыргызстане задержан казахстанец, пытавшийся продать 37 килограммов гашиша
13:15
Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
13:12
Артем Новиков встретился с послом России в Кыргызстане. О чем договорились