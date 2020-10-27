В Кыргызстане задержан казахстанец, пытавшийся продать 37 килограммов гашиша

В Чуйской области задержан 57-летний гражданин Казахстана, пытавшийся сбыть крупную партию гашиша. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

«Сотрудникам Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что некий гражданин планирует сбыть на территории Кыргызстана крупную партию наркотиков, для чего активно ищет покупателей. Накануне личность неизвестного была установлена и он был задержан на территории Аламединского района Чуйской области. В сумке у задержанного находились упакованные вещества темно-коричневого цвета со специфическим запахом гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составил 37 килограммов 47 граммов», — рассказали редакции.

Фото пресс-службы СБНОН МВД КР

Задержанный взят под стражу. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.