Госдеп США предложил $1 миллион за информацию о преступной сети Камчи Кольбаева

США приветствуют действия государственных органов Кыргызстана по задержанию крупного представителя организованной преступности Камчи Кольбаева. Об этом говорится в официальном заявлении властей Америки.

Соединенные Штаты выражают надежду на то, что правительство КР привлечет к ответственности и будет содержать под стражей опасного криминального лидера (Камчи Кольбаева) в интересах общественной безопасности.

Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $1 миллиона за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчи Кольбаева.

Криминальная сеть Камчи Кольбаева базируется в Центральной Азии и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием и людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности.

Сеть является частью более широкой транснациональной преступной организации Brothers’ Circle, состоящей из лидеров и членов нескольких евразийских преступных групп.

Напомним, что сегодня в Бишкеке за организацию преступной группировки задержали Камчи Кольбаева.