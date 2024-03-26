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Задержан бывший телохранитель и водитель Камчи Кольбаева по прозвищу Данила

Задержан член ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) по прозвищу Данила. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в управление уголовного розыска ГУВД столицы поступила информация о том, что член ОПГ Камчыбека Асанбека по прозвищу Данила хранит при себе огнестрельное оружие неустановленной марки.

Возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

В Бишкеке задержан состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ Камчыбека Асанбека подозреваемый С.Д., 1976 года рождения, по прозвищу Данила. Он водворен в ИВС ГУВД.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Подозреваемый ранее неоднократно судим по статьям «Похищение человека» и «Разбойное нападение» УК КР.

«В свое время он был водителем и телохранителем, одним из близких и верных сподвижников Камчыбека Асанбека. Несмотря на борьбу против ОПГ, продолжал поддерживать преступную воровскую идеологию, активно оказывая финансовую поддержку и продуктами лицам, находящимся в местах лишения свободы», — отметили в ГУВД.

Во время обыска у С.Д. изъят предварительно пистолет со стертыми номерами и одним магазином с восемью патронами. По заключению экспертов ЭКЦ МВД оружие является пистолетом Макарова калибра 9 миллиметров.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289879/
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