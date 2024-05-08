Некоторые улицы Бишкека 9 мая перекроют. Список

В Бишкеке во время праздничных мероприятий на площади Победы будет перекрыто несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

Участки дорог будут перекрыты до окончания мероприятий:

улица Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова;

улица Шопокова от проспекта Чуй до улицы Жумабека;

улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

УПСМ Бишкека приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры, а также просит заранее планировать маршрут движения по вышеперечисленным отрезкам улиц.