Некоторые улицы Бишкека 9 мая перекроют. Список

В Бишкеке во время праздничных мероприятий на площади Победы будет перекрыто несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.
Участки дорог будут перекрыты до окончания мероприятий:
- улица Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова;
- улица Шопокова от проспекта Чуй до улицы Жумабека;
- улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Жумабека.
УПСМ Бишкека приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры, а также просит заранее планировать маршрут движения по вышеперечисленным отрезкам улиц.