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Общество

Некоторые улицы Бишкека 9 мая перекроют. Список

В Бишкеке во время праздничных мероприятий на площади Победы будет перекрыто несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

Участки дорог будут перекрыты до окончания мероприятий:

  • улица Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова;
  • улица Шопокова от проспекта Чуй до улицы Жумабека;
  • улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

УПСМ Бишкека приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры, а также просит заранее планировать маршрут движения по вышеперечисленным отрезкам улиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293535/
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