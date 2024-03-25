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Общество

Основателя рынка «Мадина» Турсунтая Салимова отпустили под подписку о невыезде

Основателя рынка «Мадина» Турсунтая Салимова освободили. Информацию подтвердили в пресс-службе Октябрьского суда.

По ее данным, следственный судья Октябрьского районного суда 22 марта удовлетворил ходатайство руководителя следственный группы старшего следователя ГКНБ об изменении меры пресечения.

«Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде», — сообщили в суде.

Напомним, в рамках уголовного дела 9 октября основателю «Мадины» предъявлено обвинение по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР. В этот же день Первомайский райсуд заключил его под стражу до 4 декабря. На следующий день Турсунтая Салимова перевели на лечение в частную клинику «Бикард».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289807/
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