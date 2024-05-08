16:09
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Общество

В Сокулуке и Беловодском митинги из-за закупочных цен на молоко — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев сообщил, что в Сокулуке и Беловодском проходят митинги из-за закупочных цен на молоко.

«Мы ведь приняли постановление о закупочных ценах на молоко. К зданию парламента пришли люди и спрашивают, когда начнет работать документ», — сказал он и потребовал отчета от кабмина о работе по принятому постановлению.

Напомним, в прошлом году Акылбек Тумонбаев инициировал законопроект, устанавливающий минимальную цену в 40 сомов, по которой должны покупать молоко у производителей. Однако президент вернул его в Жогорку Кенеш с возражениями. В документе говорится, что его положения дублируют статьи Закона «О ценообразовании», поэтому отсутствует необходимость в принятии законопроекта, регулирующего ценообразование отдельно взятого продукта, а повышение закупочной стоимости молока приведет к росту цены на молочные продукты и увеличению инфляции в целом.

Для доработки проекта создана комиссия. Через семь месяцев она ничего не сделала, и автор законопроекта решил написать проект постановления. Нардепы его приняли, несмотря на возражения главы государства и Министерства экономики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293529/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Президента просят наложить вето на закон о регулировании цен на молоко
Больше 600 тысяч тонн молока произвели в Кыргызстане с начала года
Депутат парламента предлагает государству регулировать цены на молоко
О ситуации на молочном рынке стран ЕАЭС рассказал замглавы кабмина
В Таласе частные заводы снизили закупочную цену на молоко. Фермеры недовольны
Снижение цен на молоко. Антимонопольщики прокомментировали акцию фермеров
Закупочные цены на молоко снизили. Фермеры просят президента вмешаться
Домохозяйки открыли цех по производству йогурта и заработали свой первый миллион
Кыргызстан столкнулся с дефицитом тетрапаков. Подорожает ли молоко?
С начала года в Кыргызстане произвели больше 590 тысяч тонн молока
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
16:02
Депутат требует не сносить многоэтажные дома в парке имени Ататюрка Депутат требует не сносить многоэтажные дома в парке им...
15:59
В Кыргызстане ожидают сильные дожди. Возможен сход селей
15:54
В Сокулуке и Беловодском митинги из-за закупочных цен на молоко — депутат
15:30
В Бишкеке у торгового центра неизвестные похитили девушку
15:21
Сломан палец, сотрясение и синяки. В бишкекской школе избили девочку