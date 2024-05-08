На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев сообщил, что в Сокулуке и Беловодском проходят митинги из-за закупочных цен на молоко.

«Мы ведь приняли постановление о закупочных ценах на молоко. К зданию парламента пришли люди и спрашивают, когда начнет работать документ», — сказал он и потребовал отчета от кабмина о работе по принятому постановлению.

Напомним, в прошлом году Акылбек Тумонбаев инициировал законопроект, устанавливающий минимальную цену в 40 сомов, по которой должны покупать молоко у производителей. Однако президент вернул его в Жогорку Кенеш с возражениями. В документе говорится, что его положения дублируют статьи Закона «О ценообразовании», поэтому отсутствует необходимость в принятии законопроекта, регулирующего ценообразование отдельно взятого продукта, а повышение закупочной стоимости молока приведет к росту цены на молочные продукты и увеличению инфляции в целом.

Для доработки проекта создана комиссия. Через семь месяцев она ничего не сделала, и автор законопроекта решил написать проект постановления. Нардепы его приняли, несмотря на возражения главы государства и Министерства экономики.