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Власть

Депутат требует не сносить многоэтажные дома в парке имени Ататюрка

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев сообщил, что к нему обратились жители двух многоэтажных домов по улице Малдыбаева, которые находятся на территории парка имени Ататюрка.

По его словам, в двух домах 250 квартир. Мэрия Бишкека потребовала, чтобы жители освободили территорию парка.

«Эти земли перепродавали. Жители домов не виноваты. Там проживает около тысячи людей. Они все останутся на улице? Я не могу ничего сказать об особняках, но в этих двух домах живут простые люди. Среди них есть и инвалиды, и пенсионеры, и госслужащие», — сказал Эмиль Токтошев.

Он попросил спикера парламента Нурланбека Шакиева взять дело под личный контроль.

Торага ответил нардепу, что связывался по этому вопросу с градоначальником Айбеком Джунушалиевым.

«Сейчас мэр с рабочей поездкой в Москве. Когда вернется, он даст нам полную информацию. Тогда и будем разбираться», — ответил Нурланбек Шакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293534/
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