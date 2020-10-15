Ученый назвал реальность симуляцией с вероятностью в 50 процентов

Ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг пришел к выводу, что наша реальность с вероятностью в 50 процентов является симуляцией. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Scientific American.

Гипотезу, согласно которой наша реальность — компьютерная симуляция, созданная другими разумными цивилизациями, профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул еще в 2003 году.

Киппинг утверждает, что в случае, если наша Вселенная является симуляцией, большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за «сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции». Если же нет — вероятность того, что мы живем во Вселенной без симуляций, составила бы 100 процентов.

Киппинг отмечает, что человечество пока что не создает симуляции реальности. Поэтому вероятность того, что нас окружает симуляция, равна вероятности того, что мы находимся в физическом мире.