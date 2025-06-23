Первые захватывающие снимки вселенной от гигантского телескопа в Чили

Это первые захватывающие снимки вселенной от гигантского телескопа обсерватории Вера Рубин в Чили. Об этом пишет DW.

На одном из изображений Тройная туманность и туманность Лагуна. Они обе находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. На другом изображении открывается масштабный вид на галактики Скопления Девы. Детализация беспрецедентна, говорят ученые.

Обсерватория Вера Рубин на вершине горы Серро-Пачон в Чили оснащена современным 8,4-метровым телескопом и самой большой цифровой камерой в мире. Считается, что в этом месте на Земле темное небо и сухой воздух создают идеальные условия для наблюдения за космосом. Обсерваторию строили больше 20 лет, и она стала первой, названной в честь женщины-ученой.

За первые 10 часов наблюдений новая обсерватория обнаружила в Солнечной системе 2 тысячи 104 ранее не замеченных астероида, в том числе семь объектов, сближающихся с Землей, все они не представляют никакой угрозы, уверяют исследователи.