Митинг в Бишкеке. Советник мэра Гуля Алмамбетова: Я на рабочем месте и не пою

В Бишкеке на Старой площади продолжается митинг сторонников вновь утвержденного парламентом премьер-министра Садыра Жапарова.

Среди участников акции поддержки певица Райкан Абдувалиева, которая танцует и поет, а также заводит толпу призывами поддержать Садыра Жапарова.

В мессенджерах ее спутали с советником мэра столицы Гулей Алмамбетовой (схожесть, действительно, есть).

Сама Гуля Алмамбетова опровергла свое участие в митинге.

«Мы на месте. Мы в мэрии. Прямо сейчас заняты подготовкой стационаров, только что поблагодарили педагогов и наградили почетными грамотами. Даже успели съездить вместе с вице-мэром Алымбеком Абдылдаевым и снова проверить ход строительства второй очереди парка «Ынтымак-2». Мы вне политики», — сказала советник Азиза Суракматова и прислала в редакцию фотографию, подтверждающую, что она находится на рабочем месте.