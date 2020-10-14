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Общество

Митинг в Бишкеке. Советник мэра Гуля Алмамбетова: Я на рабочем месте и не пою

В Бишкеке на Старой площади продолжается митинг сторонников вновь утвержденного парламентом премьер-министра Садыра Жапарова.

Среди участников акции поддержки певица Райкан Абдувалиева, которая танцует и поет, а также заводит толпу призывами поддержать Садыра Жапарова.

В мессенджерах ее спутали с советником мэра столицы Гулей Алмамбетовой (схожесть, действительно, есть).

Сама Гуля Алмамбетова опровергла свое участие в митинге.

«Мы на месте. Мы в мэрии. Прямо сейчас заняты подготовкой стационаров, только что поблагодарили педагогов и наградили почетными грамотами. Даже успели съездить вместе с вице-мэром Алымбеком Абдылдаевым и снова проверить ход строительства второй очереди парка «Ынтымак-2». Мы вне политики», — сказала советник Азиза Суракматова и прислала в редакцию фотографию, подтверждающую, что она находится на рабочем месте. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169248/
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