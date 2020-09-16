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Власть

Власти Бишкека не любят людей. Мэрия прокомментировала репортаж Ильи Варламова

Советник мэра Бишкека Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова рассказала 24.kg, как городские чиновники отреагировали на видеорепортаж известного российского блогера Ильи Варламова о нашем городе.

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По ее словам, в муниципалитете не обижаются на блогера.

Гуля Алмамбетова считает, что мнение гостя, который увидел Бишкек и рассказал о нем, не обидно.

«Илья Варламов приезжал в 2010 году, когда Бишкек был в разрухе. Он сам по образованию архитектор общественных зданий и там, где бывает, ищет изыски, которые должны были сохраниться на постсоветском пространстве. В Бишкеке у него был очень короткий промежуток времени, чтобы все посмотреть. Он просидел с мэром Азизом Суракматовым пять часов, слушал про наши планы, задумки, реконструкцию парков, и ему очень понравилось. Так что мы не обижаемся», — рассказала советник главы города.  

Негатив от Ильи Варламова — это совершенно нормально. Это же его хлеб. Не напишет негатив, не получит приглашение в другой город. 

Гуля Алмамбетова

Напомним, что российский журналист приехал в Бишкек 2 сентября и отправился изучать город. Он сразу обратил внимание на плохое качество столичных дорог, в чем убедился во время утренней пробежки.

«Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.

Илья Варламов считает, что «власти Бишкека настолько не любят людей, что превратили город в один большой рекламный щит и уничтожили дороги». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165347/
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