Власти Бишкека не любят людей. Мэрия прокомментировала репортаж Ильи Варламова

Советник мэра Бишкека Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова рассказала 24.kg, как городские чиновники отреагировали на видеорепортаж известного российского блогера Ильи Варламова о нашем городе.

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По ее словам, в муниципалитете не обижаются на блогера.



Гуля Алмамбетова считает, что мнение гостя, который увидел Бишкек и рассказал о нем, не обидно.

«Илья Варламов приезжал в 2010 году, когда Бишкек был в разрухе. Он сам по образованию архитектор общественных зданий и там, где бывает, ищет изыски, которые должны были сохраниться на постсоветском пространстве. В Бишкеке у него был очень короткий промежуток времени, чтобы все посмотреть. Он просидел с мэром Азизом Суракматовым пять часов, слушал про наши планы, задумки, реконструкцию парков, и ему очень понравилось. Так что мы не обижаемся», — рассказала советник главы города.

Негатив от Ильи Варламова — это совершенно нормально. Это же его хлеб. Не напишет негатив, не получит приглашение в другой город. Гуля Алмамбетова

Напомним, что российский журналист приехал в Бишкек 2 сентября и отправился изучать город. Он сразу обратил внимание на плохое качество столичных дорог, в чем убедился во время утренней пробежки.

«Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.

Илья Варламов считает, что «власти Бишкека настолько не любят людей, что превратили город в один большой рекламный щит и уничтожили дороги».