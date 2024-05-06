Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще один кыргызстанец выиграл серебро

В Астане (Казахстан) сегодня проходят финальные встречи молодежного чемпионата Азии по боксу. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса.
В весовой категории до 54 килограммов Амантур Джумаев встретился с узбекским спортсменом, которому судьи и отдали победу.
Напомним, ранее в весовой категории до 51 килограмма Зафарбек Камилов завоевал серебряную медаль.
Сегодня, 6 мая, поединок за золото также проведет Мухаммадазиз Закиров (до 80 килограммов).
Отметим, шесть спортсменов из Кыргызстана стали бронзовыми призерами турнира.