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Спорт

Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще один кыргызстанец выиграл серебро

В Астане (Казахстан) сегодня проходят финальные встречи молодежного чемпионата Азии по боксу. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса.

В весовой категории до 54 килограммов Амантур Джумаев встретился с узбекским спортсменом, которому судьи и отдали победу.

Напомним, ранее в весовой категории до 51 килограмма Зафарбек Камилов завоевал серебряную медаль.

Сегодня, 6 мая, поединок за золото также проведет Мухаммадазиз Закиров (до 80 килограммов).

Отметим, шесть спортсменов из Кыргызстана стали бронзовыми призерами турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/293298/
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