Местные выборы. Борьба за мандаты в городские кенеши будет скандальной

В Кыргызстане 11 апреля пройдут выборы в местные кенеши.

ЦИК завершила прием уведомлений и документов от партий, решивших вступить в борьбу за мандаты на местах. В 28 городах на дистанцию вышли 59 политорганизаций. По 420 аймакам выдвижение кандидатов-одномандатников продолжается. Срок подачи их уведомлений истекает 11 марта.

Самая активная кампания развернется в Бишкеке. В столице за мандаты готовы бороться 27 партий.

В Ошский горкенеш баллотируются только 10 партий. Эксперты предполагают, что список участвующих в выборах в БГК может поредеть и на финишной прямой останется не больше 15 участниц.

Среди претендентов на депутатские мандаты в горкенеше столицы много новичков. Большая часть из них без политической истории, а в списках нет авторитетных персон.

Период становления

Несмотря на то что по новому избирательному законодательству баллотироваться в парламент будут как партии, так и одномандатники, влияние политорганизаций, как считают аналитики, не снизится. Дальнейшую политическую судьбу объединений определят как раз итоги местной кампании.

Очевидно, что без скандалов малая избирательная кампания не обойдется, а накануне выборов в Жогорку Кенеш противостояние усилится.

Причем не только между конкурентами, но и по отношению к президентскому аппарату. Изначально, отказ партии Садыра Жапарова «Мекенчил» от участия в предвыборном марафоне многие расценили как сигнал: власть не будет вмешиваться. Однако появление из ниоткуда «Ата Журт Кыргызстана» во главе с бывшим кандидатом в президенты, бизнесменом Бабуром Тольбаевым вызывает сомнение в том, что Старая площадь отказалась от соблазнов.

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Некоторые эксперты считают, что эта никому доселе не известная партия и есть проект власти. В штабе политорганизации это опровергают. Но то, что партия, о которой никто до сих пор не слышал, за один день умудрилась перерегистрироваться, поменяла полностью состав политсовета, провела партийные конференции, составила списки кандидатов и разослала заявки об участии в 21 городской кенеш, свидетельствует об обратном.

Политолог Игорь Шестаков недоумевает, зачем после краха СДПК и политического фиаско «Биримдика» главе государства делать ставку на партию, когда это чревато очередным витком нестабильности. Что касается персоны Бабура Тольбаева, то, как полагает эксперт, его выгодно привлечь на свою сторону.

«У Бабура Тольбаева есть деньги и свой электорат. Он довольно популярен в южной столице, а на президентских выборах занял третье место. Так что в этом случае стремление провластных политиков помочь партии Тольбаева попасть в БГК и другие кенеши, включая Ошский, а после и в парламент, оправданно, с одной стороны. С другой, я не совсем понимаю, зачем тратить деньги на проект, успешность которого является спорной», — отметил Игорь Шестаков.

Никаких гарантий тому, что «Ата Журт Кыргызстан», партия без истории, узнаваемых лиц, политического опыта и капитала сможет набрать большинство, нет. Игорь Шестаков

Он добавил, что на этих выборах практически все партии непонятны и неизвестны, поэтому фаворитов и аутсайдеров гонки можно пока определить весьма условно.

Эксперт также считает, что эти выборы, в отличие от президентских, без подкупа не обойдутся. Поскольку только деньги могут гарантировать явку избирателей на участки.

Кто, куда, как и с кем

Одной из первых свой съезд провела партия бизнесмена Аскара Салымбекова «Эмгек». Председателем избран Ырысбек Мааткабылов — сын убитого в ночь с 30 июня на 1 июля 2003 года брата основателя бизнес-империи «Дордой» Шааршенбая Мааткабылова. Ырысбек Мааткабылов был главой Ленинского района Бишкека и возглавлял столичное управление по физической культуре и спорту.

В политсовет партии также вошел еще один племянник Аскара Салымбекова Жумабек Салымбеков. Он является вице-президентом ассоциации «Дордой», два созыва подряд избирался депутатом Бишкекского горкенеша.

Об участии в выборах в БГК заявили Народно-демократическая партия Кыргызстана и партия «Реформа».

В списке НДПК много медийных персон. Партию поддерживает экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов, вошедший в ее обновленный политсовет. На съезде, помимо Артура Медетбекова, избранного председателем, и Азиза Суракматова, были замечены экс-спикер Жогорку Кенеша Марат Султанов, экс-премьер-министр Темир Сариев, глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, депутат парламента Джаныбек Бакчиев. Они пришли поддержать делегатов. В список НДПК вошли Кубанычбек Конгантиев, Виктория Мозгачева, Илим Карыпбеков, Таалайбек Дайырбеков, Гуля Алмамбетова и другие известные лица.

В «Реформу» вошли бывшие кандидаты в президенты, набравшие суммарно около 2 процентов голосов. Лицом партии будет Аймен Касенов, на втором месте — Эльдар Абакиров. Клара Сооронкулова замыкает тройку лидеров.

Из более менее известных партия «Ыйман нуру». Под председательством Нуржигита Кадырбекова она участвовала в выборах в Жогорку Кенеш, итоги которых ЦИК признала недействительными.

Возглавит список на выборах действующий депутат БГК, заместитель главы фракции партии, аффилированной с Райымбеком Матраимовым, «Мекеним Кыргызстан» Аскарбек Куручбеков.

Еще одна партия, которую связывают с Матраимовыми, — это «Ынтымак». Ее председателем стал Марлен Маматалиев. Он шел под № 7 в списке партии «Мекеним Кыргызстан». Он безуспешно пытается убедить журналистов в том, что «Ынтымак» никакого отношения к Райыму Матраимову не имеет и финансируется из других источников. Ему никто не верит.

Партию «Ак-Бата» патронирует другой экс-мэр Бишкека — Нариман Тюлеев. Судя по активизации в СМИ и соцсетях, бывший градоначальник рассчитывает на политическое возрождение в системе городской власти.

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Еще одна партия, которую эксперты относят к провластным и называют политическим проектом президентского аппарата, — «Ишеним».

Ее председателем является полпред правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов. ГКНБ уже высказался по этому поводу, предупредив, что чиновник не может возглавлять политорганизацию, идущую на выборы. Это расценивается как злоупотребление административным ресурсом. Однако в «Ишениме» предупреждениям не вняли. Лидер остался прежним, и с дистанции партия не сошла.

Партия «Ата Мекен» в местных выборах — 2021 участвовать не будет. Завсегдатаи предвыборных гонок «Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол» пока никакой активности не проявляют.

Борьба в Бишкеке и Оше будет особенно конкурентной. К партиям, которые попадут в БГК и Ошский горкенеш, потянутся ходоки с деньгами и избирательным ресурсом в регионах. Их цель — уже парламент. Именно с теми, кто выиграет, и будут договариваться об альянсах и дальнейших шагах, причем как власти, так и вчерашние соперники.