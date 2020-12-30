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Власть

Балбак Тулобаев объяснил, почему уволил советника мэра Бишкека Гулю Алмамбетову

Кадровые изменения будут продолжаться, вы еще услышите о них. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Он напомнил нашумевшее увольнение вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой после своего назначения на должность исполняющего обязанности градоначальника.

«Абдылдаев тогда был советником, а не вице-мэром. Я могу сам советников назначать, я должен сам работать с командой, Виктория Мозгачева сама ушла», — сказал он.

Единственная ошибка — назначение акимом Константина Куценко. Не проверил его.

Балбак Тулобаев

Балбак Тулобаев также прокомментировал увольнение советника Гули Алмамбетовой. «Как гражданина, женщину, уважаю, но не могу работать. У нее другие взгляды, другая философия. Сказал, что не собираюсь с ней работать. Остальные решения правильные. Город меняется, политика меняется, и если я с кем-то не хочу работать, должен дальше идти», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178542/
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