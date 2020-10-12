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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке сотрудники «Тазалыка» восстанавливают разбитую митингующими брусчатку

Муниципальные службы Бишкека продолжают наводить в столице порядок. В пострадавших от митингующих местах города сотрудники МП «Тазалык» сегодня восстанавливают разбитую брусчатку. Фотографии работ на своей странице опубликовала советник мэра Гуля Алмамбетова.

Муниципалитет, напомним, все еще подсчитывает ущерб, нанесенный городской инфраструктуре. По предварительным подсчетам, он составляет примерно 20 миллионов сомов. Об этом на недавней встрече с журналистами рассказал мэр столицы Азиз Суракматов. Отметим, что глава города предложил заменить брусчатку перед «Белым домом» на асфальт. Так, по его мнению, будет и красивее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168938/
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