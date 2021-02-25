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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Имена кандидатов в горкенеш НДПК озвучит после регистрации в ЦИК

В Бишкеке завершил свою работу V внеочередной съезд Народно-демократической партии Кыргызстана (НДПК). Делегаты обсудили предварительный список кандидатов в депутаты Бишкекского горкенеша. Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.

По его данным, для мероприятия партия выбрала «Асанбай-центр», в зале которого собрались более 100 делегатов и гостей.

«Партия НДПК для многих темная лошадка. Находясь на политической арене, партия, созданная экс-замглавой ГКНБ генерал-майором Артуром Медетбековым, почти десять лет в основном была в тени, не проявляя заметной активности. После затянувшейся паузы неравнодушные кыргызстанцы, известные политики, активисты решили возобновить работу политорганизации. Лидер их поддержал», — рассказали делегаты форума.

«Мы все хотим жить в процветающей стране. Мы хотим, чтобы Кыргызстан развивался, был сильным и комфортным государством. Поэтому было решено объединиться и работать. Критиканство — это не лучшая идея. Оставаться в стороне — тоже», — проинформировал редакцию модератор съезда Илим Карыпбеков.

Известно, что НДПК сегодня пришли поддержать экс-спикер Жогорку Кенеша Марат Султанов, экс-премьер-министр Темир Сариев, экс-депутат парламента и глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов, депутат Джаныбек Бакчиев, известные гражданские активисты и другие публичные персоны.

Как отметили в штабе НДПК, после того, как партия завершит все необходимые по закону процедуры в ЦИК, журналистам представят предвыборную программу, список кандидатов в депутаты БГК и ответят на все вопросы.

По данным 24.kg, в предварительном списке претендентов в БГК от НДПК есть экс-вице-мэр столицы Виктория Мозгачева, журналист и медиаменеджер Илим Карыпбеков, действующий депутат горкенеша Кубанычбек Конгантиев, член молодежного совета ШОС и владелец известной сети кофеен Таалайбек Дайырбеков, бывшая советница мэра Гуля Алмамбетова. Сам Азиз Суракматов сообщил редакции, что баллотироваться на этих местных выборах не намерен.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184659/
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