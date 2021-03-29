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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. НДПК и «Реформа»: впервые честные дебаты онлайн

ЦИК и ОТРК, ответственные за организацию теледебатов для участников местных выборов, наконец решили вопрос. Избирательная комиссия провела жеребьевку и определила порядок выступлений кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша.

Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК) и партия «Реформа» решили опробовать новый вид теледебатов и объявили о конкурентной полемике, которая пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться на популярных площадках социальных сетей и YouTube.

Как отметили в штабе НДПК, ее претенденты на мандаты БГК готовы выступить перед избирателями в прямом эфире и ответить на самые неудобные вопросы, а также рассказать, почему они идут в кенеш столицы и какие первоочередные задачи будут решать.

«Очень долгое время в БГК отсиживались депутаты, которые, давайте честно признаем, решали сугубо личные проблемы. Никто из них даже не пытался указать мэрии на ошибки и тем более добиваться от чиновников быть ориентированными, прежде всего, на нужды горожан. Наши кандидаты идут в БГК, чтобы решать эти проблемы. Бишкек должен развиваться для его жителей, а не для защиты интересов застройщиков, например», — рассказали в штабе НДПК.

В штабе партии «Реформа» также прокомментировали свое намерение дебатировать.

«Дебаты являются важной частью политической культуры. Они помогают избирателям сделать осознанный выбор, а кандидатам раскрыть свои программы», — проинформировали в штабе.

От НДПК в дебатах будут выступать возглавляющий список партии Илим Карыпбеков, экс-советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова и директор Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии государств — участников МПА СНГ Исламбек Мурсабеков.

Их оппонентов представят лидер «Реформы» Клара Сооронкулова, директор ТМ Atom Idea Айбек Сыдыков и гендиректор ОсОО «Будь переменой» Урмат Насыкулов.

Модератором дебатов выступает соучредитель сети коворкингов и арт-студий в Кыргызстане ololo Данияр Аманалиев.

Смотрите первые независимые дебаты 1 апреля в 20.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187892/
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