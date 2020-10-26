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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг возле мэрии Бишкека закончился. Участники продолжат акцию завтра

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова призвала претендентов на пост градоначальника принять законное участие в выборах мэра столицы.

По ее словам, выборы градоначальника могут состояться в апреле 2021 года, после того как будет избран новый созыв Бишкекского городского кенеша.

«Докажите, кто из вас любит город больше, кто достоин. У вас есть полгода впереди», — сказала она.

Гуля Алмамбетова также отметила, что эпидемиологическая обстановка в Бишкеке остается напряженной.

«Нам нужно открывать стационары, нужно спасать детей от онлайн-обучения. Это все большая ответственность. Быть мэром — тяжелое бремя, у нас выпадение бюджета практически на 1 миллиард сомов. Мы просим вас это понять и принять. Не забывайте, что со дня на день могут пойти снегопады. Кто будет бороться со снегом?» — отметила она.

Напомним, возле здания мэрии Бишкека проходил митинг. Около 100 человек требовали отставки Наримана Тюлеева. Участники планируют снова выйти на акцию протеста завтра в 12.00.

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170760/
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