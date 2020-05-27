15:24
USD 74.08
EUR 81.18
RUB 1.04
Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Скандалы с чиновниками

Выдача пропусков при режиме ЧП. Советника мэра в МВД не допрашивали

Советника мэра Бишкека на общественных началах Гулю Алмамбетову не вызывали и не допрашивали в МВД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
Выдача пропусков при режиме ЧП. За советника мэра Бишкека заступились волонтеры

По ее данным, правоохранительные органы ведут досудебное производство по факту выдачи пропусков комендатурой столицы в период режима чрезвычайного положения.

«29 апреля в мэрию города направили запрос о предоставлении сведений о получении пропусков. По досудебному производству Гуля Алмамбетова не является свидетелем или другим участником досудебного производства, в связи с чем советника мэра на общественных началах в следственную службу МВД не вызывали и не допрашивали, указанные в ее публикации факты не соответствуют действительности», — отметили в МВД.

Ранее Гуля Алмамбетова сообщала, что МВД попросило ее отчитаться за пропуска, которые она помогла получить коммунальным службам и волонтерам во время действия режима чрезвычайного положения. А то же время правоохранительные органы не спешат назначать проверку выдачи пропусков комендатурой города многочисленным владельцам дорогих иномарок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153944/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Выдача пропусков при режиме ЧП. За советника мэра Бишкека заступились волонтеры
В Нарынской области 8 милиционеров заболели коронавирусом
Как советница мэра устроила разнос журналисту, но получила ответ от голодающих
Выданные ранее комендатурой пропуска завтра станут недействительными
Юрист пытался проехать блокпост без пропуска. Он не является членом адвокатуры
Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции
В Джалал-Абаде задержали трех граждан с поддельными пропусками на автомобили
За сутки больше 13 тысяч заявок на получение пропусков — отклонили почти все
Правительство ожидает большой поток заявок на пропуска от предпринимателей
В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропусками
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;Кыргызстане выявили 35&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;468 В Кыргызстане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего — 1 468
Бизнес
DCB Market возобновляет работу DCB Market возобновляет работу
Быстрые переводы на&nbsp;Qiwi и&nbsp;другие кошельки через &laquo;О!Деньги&raquo; Быстрые переводы на Qiwi и другие кошельки через «О!Деньги»
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
27 мая, среда
15:10
Выдача пропусков при режиме ЧП. Советника мэра в МВД не допрашивали Выдача пропусков при режиме ЧП. Советника мэра в МВД не...
14:46
Руководителей медучреждений Нарынской области рекомендовано уволить
14:24
Раскол в СДПК. Партия осталась обезглавленной — все ушли
14:19
Конфликт на границе. Россия готова стать посредником между Бишкеком и Душанбе
14:00
Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс «Нур Телеком»