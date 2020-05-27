Выдача пропусков при режиме ЧП. Советника мэра в МВД не допрашивали

Советника мэра Бишкека на общественных началах Гулю Алмамбетову не вызывали и не допрашивали в МВД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, правоохранительные органы ведут досудебное производство по факту выдачи пропусков комендатурой столицы в период режима чрезвычайного положения.

«29 апреля в мэрию города направили запрос о предоставлении сведений о получении пропусков. По досудебному производству Гуля Алмамбетова не является свидетелем или другим участником досудебного производства, в связи с чем советника мэра на общественных началах в следственную службу МВД не вызывали и не допрашивали, указанные в ее публикации факты не соответствуют действительности», — отметили в МВД.

Ранее Гуля Алмамбетова сообщала, что МВД попросило ее отчитаться за пропуска, которые она помогла получить коммунальным службам и волонтерам во время действия режима чрезвычайного положения. А то же время правоохранительные органы не спешат назначать проверку выдачи пропусков комендатурой города многочисленным владельцам дорогих иномарок.