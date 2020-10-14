Скандал с квартирами военнослужащих. Суд оправдал начальника Генштаба

Первомайский районный суд Бишкека оправдал начальника Генерального штаба Таалайбека Омуралиева, обвиняемого в незаконном распределении квартир военнослужащим. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Суд оставил звание экс-министру обороны Таалайбеку Омуралиеву, но оштрафовал

Уточняется, что вместе с Таалайбеком Омуралиевым оправданы еще 10 обвиняемых. В их числе действующий замглавы Совбеза Жаныбек Капаров, экс-первый замначальника Генштаба Кубанычбек Орозматов, а также бывший зампредседателя Госкомитета по делам обороны Нурбек Дуйшеналиев.

Напомним, экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева обвиняли в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Суд первой инстанции признал его и других подсудимых виновными в злоупотреблении должностным положением. Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов и лишили звания генерал-майора. Позже Бишкекский городской суд отменил это решение, оставив лишь штраф. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Всего по делу проходили 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.