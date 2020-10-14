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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Тои продолжаются: предлагают штрафы до 80 тысяч сомов

В Ошской области за проведение тоев владельцев ресторанов предлагают штрафовать на 80 тысяч сомов. Об этом сообщают в полпредстве региона.

По его данным, полномочный представитель правительства Байыш Юсупов недоволен, что рестораторов за нарушения предписаний штрафуют лишь на 3 тысячи сомов. На заседании областного штаба предложили увеличить сумму административных санкций до 80 тысяч сомов.

Чиновник отметил, что все предложения учтут, а разъяснительные работы и рейды усилят.

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией кыргызстанцев в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях проводят глубокий анализ эпидемиологической ситуации. Усилен контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в отдельных районах страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169159/
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