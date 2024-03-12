В Ошской области задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Узбекистана Н.Б., 1991 года рождения, и сообщил, что малознакомые лица обманом привезли его в Араванский район.

Фото пресс-службы МВД

«Угрожая расправой, у мужчины требовали деньги. Один из злоумышленников нанес ножевые ранения. После избиений и угроз гражданин РУз был вынужден перевести им $5 тысяч», — говорится в сообщении.

УВД Ошской области возбудило уголовное дело по статье «Разбой». Задержан один из подозреваемых. Ведутся поиски остальных участников преступления.