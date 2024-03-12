13:33
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Происшествия

В городе Ош неизвестные избили гражданина Узбекистана и отобрали $5 тысяч

В Ошской области задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Узбекистана Н.Б., 1991 года рождения, и сообщил, что малознакомые лица обманом привезли его в Араванский район.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Угрожая расправой, у мужчины требовали деньги. Один из злоумышленников нанес ножевые ранения. После избиений и угроз гражданин РУз был вынужден перевести им $5 тысяч», — говорится в сообщении.

УВД Ошской области возбудило уголовное дело по статье «Разбой». Задержан один из подозреваемых. Ведутся поиски остальных участников преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288765/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В детской больнице Оша очереди на прием ждут 300 малышей — депутат
Группу лиц, вовлекавших подростков в преступность, задержали в Бишкеке
В городе Ош злоумышленники вскрывали платежные терминалы на автомойках
В Токмаке мужчина угрожал пистолетом и ограбил прохожего
На Иссык-Куле двое мужчин избили супружескую пару
Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
На Иссык-Куле мужчина ворвался в квартиру женщины с детьми и забрал деньги
Задержан кыргызстанец, находившийся в розыске за разбой
В Бишкеке задержали трех парней за разбойное нападение
В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан чемпион мира по&nbsp;бильярду Каныбек Сагынбаев В Бишкеке задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев
В&nbsp;Оше задержан полковник в&nbsp;отставке. Разыскивался за&nbsp;продажу наркотиков В Оше задержан полковник в отставке. Разыскивался за продажу наркотиков
Сотрудников ночного клуба &laquo;Промзона&raquo; в&nbsp;Бишкеке подозревают в&nbsp;продаже наркотиков Сотрудников ночного клуба «Промзона» в Бишкеке подозревают в продаже наркотиков
Четырех детей, пропавших в&nbsp;горах Иссык-Куля, нашли Четырех детей, пропавших в горах Иссык-Куля, нашли
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
12 марта, вторник
13:28
Кыргызстан хочет привлечь инвестиции из Кореи для финансирования проектов Кыргызстан хочет привлечь инвестиции из Кореи для финан...
13:15
Дело Афтандила Жоробекова. Эксперт заявил, что в следствии ему дали не то видео
13:07
В городе Ош неизвестные избили гражданина Узбекистана и отобрали $5 тысяч
13:02
Садыр Жапаров и Бакытжан Сагинтаев обсудили препятствия в ЕАЭС
13:00
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света