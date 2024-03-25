В городе Ош член ОПГ вместе с должностными лицами продавал пастбища

Задержан активный член ОПГ Кадыра Досонова — А.А.А. по прозвищу Бойко. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в Оше задержаны и водворены в ИВС должностные лица органов местного самоуправления Ошской области, причастные к противозаконным действиям, связанным с незаконной реализацией пастбищных земель и отдельных социальных объектов, находящихся на балансе сельской управы Толойкон Кара-Суйского района.

«Член ОПГ в целях получения личной материальной выгоды, преследуя иные преступные цели, вошел в сговор с отдельными должностными лицами отмеченной сельской управы, ГУ «Кадастр» и архитектуры. Они реализовали около 500 гектаров пастбища на территории сельской управы Толойкон», — говорится в сообщении.

Участки продавали от $10 тысячи и выше. Государству нанесен ущерб в крупном размере.

Как уточняется, отдельные участки пастбищ оформляли на аффилированных лиц, которые в последующем их перепродали. Вырученные деньги легализовали путем вложения в строительство жилых/нежилых помещений, открытие или приобретение субъектов предпринимательства.