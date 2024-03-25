Платежную организацию оштрафовали на 128 тысяч сомов

За нарушение требований законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечена к ответственности платежная организация. Об этом сообщило Министерство финансов.

В частности, взыскания наложены из-за нарушения требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушения требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

На организацию наложили два штрафа в общей сумме 128 тысяч сомов. Но ее название Минфин не указывает.