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Власть

В Кыргызстане увеличили штрафы за курение в неположенных местах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» и Кодекс о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 25 января 2024 года.

Закон вводит запрет курения табачных изделий в общественных местах, за исключением мест, специально выделяемых для курения органами местного самоуправления.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и предприятий независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, могут выделять специальные помещения для курения и оборудовать их в соответствии с санитарно-гигиеническими, пожарными нормами, утвержденными кабинетом министров.

В Кодекс о правонарушениях ввели ответственность лиц, которые создают возможность реализации табачных изделий детьми в возрасте до 18 лет.

Увеличивается размер штрафов за нарушения Закона «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».

За курение в неустановленных местах штраф для физических лиц теперь составляет 3 тысячи сомов. Раньше — 1 тысяча сомов.

За нарушения правила о создании специальных места для курения и оборудование их должным образом штраф теперь составляет 5 тысяч сомов для физических лиц (было 3 тысячи сомов) и 50 тысяч сомов — для юридических (было 13 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg/vlast/288327/
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