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Власть

Самокатчиков хотят штрафовать за ДТП и наезд на пешеходов

Жогорку Кенеш во втором чтении одобрил законопроект, которым вводится ответственность в отношении людей, передвигающихся на мобильных средствах передвижения, за ДТП и наезд на пешеходов.  

Для этого в Закон «О дорожном движении», Кодекс о правонарушениях вносится понятие «мобильные средства передвижения», которое объединяет в себе такие виды транспорта, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные подобные устройства. Также для них введены определенные Правила дорожного движения. А за нарушения этих правил будет штраф.

Кроме того, компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторам и ввести ограничения по возрасту.

«К примеру, в России и Казахстане самокаты и подобный транспорт в аренду предоставляют с 14 лет. Мы тоже должны определить какой-то возраст. Также мы вводим ограничения скорости. Например, в парковых зонах будут передвигаться на скорости не более 6 километров в час», — сказал автор законопроекта депутат Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291293/
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