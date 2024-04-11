Самокатчиков хотят штрафовать за ДТП и наезд на пешеходов

Жогорку Кенеш во втором чтении одобрил законопроект, которым вводится ответственность в отношении людей, передвигающихся на мобильных средствах передвижения, за ДТП и наезд на пешеходов.
Для этого в Закон «О дорожном движении», Кодекс о правонарушениях вносится понятие «мобильные средства передвижения», которое объединяет в себе такие виды транспорта, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные подобные устройства. Также для них введены определенные Правила дорожного движения. А за нарушения этих правил будет штраф.
Кроме того, компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторам и ввести ограничения по возрасту.
«К примеру, в России и Казахстане самокаты и подобный транспорт в аренду предоставляют с 14 лет. Мы тоже должны определить какой-то возраст. Также мы вводим ограничения скорости. Например, в парковых зонах будут передвигаться на скорости не более