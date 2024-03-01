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Общество

Штрафовать за незаконную торговлю лекарств предлагают в парламенте

Депутат парламента Медербек Алиев инициировал поправки в законодательство, направленные на усиление контроля за выдачей рецептов на лекарственные препараты. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

«Незаконная торговля лекарствами создает серьезные риски для общественного здоровья. Подделанные или неконтролируемые средства могут содержать ошибочные дозировки активных ингредиентов или совсем не содержать их, что может привести к серьезным последствиям для пациентов. Наказание должно быть настолько строгим, чтобы предотвратить незаконные действия и защитить общество от возможных вредных последствий», — говорится в справке-обосновании.

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Отмечается, что рецепты являются важным инструментом, позволяющим гарантировать, что лекарства выдаются только тем пациентам, которым они действительно нужны и которым они были назначены квалифицированным медицинским работником.

Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные положения Уголовного кодекса, Закона «О лицензионно-разрешительной системе в КР» и Закона «Об обращении лекарственных средств».

В частности предусматривается штраф за незаконную выдачу лекарственных средств либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение препаратов, в размере от 1 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей (100-200 тысяч сомов) либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288084/
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