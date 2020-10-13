Гражданского мужа Ширин Айтматовой вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека

Гражданского мужа активистки Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева вновь взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что такое решение принято 12 октября. Ходатайство об изменении меры пресечения внесла прокуратура.

Сыргака Кенжебаева водворили в Бишкекский СИЗО-1 до 8 декабря.

Напомним, Сыргака Кенжебаева выпустили из-под стражи 6 октября после массовых беспорядков в Бишкеке. Его задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.