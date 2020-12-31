Мужа Ширин Айтматовой отпустили под домашний арест. Дело передано в суд

Уголовное дело в отношении гражданского мужа Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что следствие по делу окончено и рассматривается по существу в Первомайском районном суде Бишкека.

«После беспорядков в Бишкеке Сыргака Кенжебаева выпустили из СИЗО-1, затем его вновь взяли под стражу в связи с тем, что он не являлся в суд. 5 ноября решением Первомайского районного суда Кенжебаеву изменили меру пресечения на домашний арест», — сообщили редакции.

Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занималось МВД.