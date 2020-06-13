Супругу экс-депутата Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву никто не угрожает

В ГСИН опровергли информацию, что супругу экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву поступают угрозы.

По данным ведомства, Сыргак Кенжебаев ни на что не жалуется. Никаких заявлений о переводе в отдельную камеру не поступало. В ГСИН подчеркнули: жалоб на здоровье от подследственного Кенжебаева также не поступало, и заверили, если он обратится, то медицинскую помощь ему окажут незамедлительно.

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Отметим, Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой рассмотреть возможность освобождения из СИЗО предпринимателя Сыргака Кенжебаева, поскольку он с детства страдает бронхиальной астмой, поэтому подвергается особому риску в случае заражения COVID-19. Уточняется, что Сыргак Кенжебаев содержится в камере в 24 квадратных метра вместе с десятью другими задержанными.

Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.