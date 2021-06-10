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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГКНБ, потом отпустили

Экс-депутата парламента Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывший нардеп была вызвана в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по «Кумтору».

После допроса Ширин Айтматову отпустили.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Под стражу также заключены экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197109/
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