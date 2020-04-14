Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел продление меры пресечения мужу активистки «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что судья продлил ему срок содержания под стражей на два месяца. То есть он будет содержаться в СИЗО-1 до 20 июня.

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Отметим, что санкцию обвиняемому рассмотрели без него.

Ранее суд избрал Сыргаку Кенжебаеву меру пресечения в виде заключения под стражей до 20 апреля.

Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.