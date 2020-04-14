20:52
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Общество

Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел продление меры пресечения мужу активистки «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что судья продлил ему срок содержания под стражей на два месяца. То есть он будет содержаться в СИЗО-1 до 20 июня.

Читайте по теме
Число людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 95 тысяч человек

Отметим, что санкцию обвиняемому рассмотрели без него.

Ранее суд избрал Сыргаку Кенжебаеву меру пресечения в виде заключения под стражей до 20 апреля.

Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150118/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Суд отказался изменить меру пресечения мужу Ширин Айтматовой
ГУВД прокомментировало дело о мошенничестве, где фигурирует имя Ширин Айтматовой
Активисты «Умут-2020» встретились с представителями президента. О чем говорили
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
Могут ли гражданские жены рассчитывать на свидания? В ГСИН ответили депутату
«Үмүт 2020» кыймылы президентке кайрылды
Ширин Айтматова просит о встрече с Сооронбаем Жээнбековым
«Үмүт-2020» кыймылынын активистинин күйөөсүн милиция кармоого аракет кылды
Мужа еще одной активистки «Умут-2020» пытались задержать сотрудники милиции
Ширин Айтматованын жолдошу 20-февралга чейин камакта калмай болду
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Бизнес
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
14 апреля, вторник
20:40
Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок сод...
20:20
Дополнительные полномочия силовиков повысили коррупционные риски
19:52
Сооронбай Жээнбеков просит Си Цзиньпина облегчить выплату по внешнему долгу
19:52
ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, вакцины пока нет
19:33
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог. В списке — 29 улиц